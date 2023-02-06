Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a takviye arama kurtarma ekipleri geliyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yaşanan depremlerin ardından Türkiye'nin farklı illerinden yola çıkan arama kurtarma ekipleri, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a ulaşmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaşanan göçüklerde görev alacak çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi, Türkiye'nin farklı illerinden deprem bölgesine görevlendirildi.

Beraberindeki ekipmanlarıyla Kahramanmaraş'a ulaşmaya başlayan ekipler, koordinasyon merkezinin yönlendirmesiyle kentin farklı noktalarında görev almaya başladı.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı psikologlar da bölgeye intikal ediyor.

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