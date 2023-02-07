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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'taki arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de dahil oldu

AA

Kahramanmaraş'taki arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de dahil oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Onikişubat ilçesindeki enkazda gerçekleştirilen arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de katıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yıkılan 8 katlı Ezgi Sitesi'nde ses duyulması üzerine AFAD ve Azerbaycan kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Azerbaycan askeri birliklerinin destek verdiği çalışmalarda Azerbaycan'dan getirilen arama kurtarma köpekleri "Cuna" ve "Luna" da kullanıldı.

Yakınları enkaz altında olan vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarını izlemeye devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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