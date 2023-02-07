Kahramanmaraş'ta depremden 37 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.



Depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki enkazlarda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Trabzon Bulvarı'ndaki 9 katlı bir binadan ses duyulması üzerine yoğunlaştırdığı çalışmalar neticesinde Nadir Yıldız'a yaralı olarak ulaştı.

Asker, polis ve vatandaşların da yardımlarıyla bulunduğu yerden, depremden yaklaşık 37 saat sonra kurtarılan Yıldız, hastaneye kaldırıldı.

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