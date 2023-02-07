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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu: (2)

AA

Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu: (2)

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yağma iddiasına ilişkin, "Bir iki münferit olay tespit edildi, bunun dışında Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil." dedi.

Soylu, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan Kriz Masası toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesi çok üzen, derin yaralar açan bir afetle karşı karşıya olduklarını, zamanla yarışıldığı için eksiklikler olabileceğini söyledi.

Aynı anda yüz kalem işi çözmek durumunda kaldıklarını, deprem sonrası vatandaşların çok daha güç şartları yaşadığını dile getiren Soylu, "Burada onarıcı bir dil kullanmak lazım ve aynı zamanda provokatif bir dilden de mümkün olduğunca uzak durmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Soylu, özellikle enerji konusunda ilk 1,5 gün büyük zorluklar çektiklerini belirterek, "Şimdi hastanelerimize kısmi olarak enerji verilebiliyor. Bu arada bütün yakıt ihtiyaçlarını da burada karşılayabilmeye çalıştık. Yine birtakım kritik kurumlarımıza enerji verilebiliyor. Doğal gaz konusundaki problemimiz devam ediyor. Bu da doğal olarak ekmek üretimini ve birtakım üretimlerimizi etkiliyor. Bunun için şu anda dışarıdan gelen ve buranın da kendi yerel imkanlarıyla toplam şu saat itibarıyla tüm Kahramanmaraş çevresinde 75 bin öğün yemek çıkarmayı gerçekleştirebildik." diye konuştu.

Soylu, Kahramanmaraş merkezde 7 ayrı bölgede çadır kurulduğunu, 2 ayrı bölgede büyük bir konteyner kent oluşturulması için gerekli planlamaların, ilçelerin önemli bölümünde de çadır kurulumunun tamamlandığını anlattı.

- "Hiçbir afette milletimize mahcup olmadık"

Gece gündüz uyumadan vatandaşların bütün taleplerini ve isteklerini yerine getirmek için çabaladıklarını belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan tekrar, İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, bazı yerlerde yağma haberleri gibi haberler söz konusu. Bir iki münferit olay tespit edildi, bunun dışında Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil. Yani böyle bir olay da söz konusu değildir. Ancak bütün bunları büyütmek yani bir yönetilemezlik duygusu ortaya koymak hele bu dönemde bize karşı değil, vatandaşımıza karşı yapılabilecek önemli bir yanlıştır ve burada desteğe ihtiyacımız var.

Hangi belediye, kuruluş olursa olsun siyasi partisine bakmadan AFAD'ın koordinasyonunda olabilecek her şeyi Türkiye'nin her tarafında gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar afet oldu ama hiçbir afette milletimize mahcup olmadık. Elbette ki afet planlanabilen bir şey değildir. Ölçüsü, büyüklüğü ve zamanı planlanabilen bir şey değildir. Biz büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Vatandaşımızın bu konudaki karşı karşıya kalmış olduğu sıkıntıyı ortadan kaldırabilmek için de yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bunu herkes, özellikle vatandaşlarımızla ve afete maruz kalanlar da görüyor. Ama zamanla yarışıyoruz. Burada vatandaşımızın da bizim de desteğe ihtiyacımız var."

- "En çok uğraştığımız yol meselesidir"

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a buradaki gelişmeleri anbean ilettiklerini aktararak, talimatlarını aldıklarını, istişareyle hızlı bir şekilde atılması gereken adımları attıklarını söyledi.

Gazetecilerin yardımların koordinasyonunun nasıl sağlandığı sorusu üzerine Soylu, şunları kaydetti:

"Elbette ki özellikle battaniye dahil su, gıda dahil olmak üzere bunlara özellikle depremin ilk zaman diliminde çok güçlü ihtiyaç var. Her depremle karşı karşıya kaldığımız bir meseledir bu. Diğer yardımlara da ihtiyaç var. Örneğin jeneratöründen tutun... Çünkü burada farklı bir durum var. Her afetin kendine ait farklı bir şartı söz konusudur. Yani jeneratöre ihtiyaç olmadığınız zaman dilimi vardır. Şimdi jeneratöre ihtiyaç olduğunuz zaman dilimi vardır. Özellikle buraya bu yardımların da akması lazım. Bu akmasının iki şart var. Birincisi AFAD koordinasyonunda akması lazım. Yani AFAD koordinasyonunda akmayacak her yardım hem toplumsal bir kargaşayı beraberinde getirir, Allah korusun, hem de neyin nereye gittiği konusunda bir bilgi sahibi olmazsak hakkaniyetli bir yardım dağıtmak da söz konusu olmaz. Daha işin başındayız. İkincisi ise özellikle deprem bölgeleri. Yani biz bir buçuk gündür buradayız, burada olduğumuz noktada en çok uğraştığımız yol meselesidir. Yani gerek Kayseri'den buraya akan yol, gerekse de Gaziantep'ten akan yol. İkincisi yakıt meselesidir. Çünkü eğer yollar birincil ölçekte ihtiyaç olmayan araç yoğunluğuyla karşı karşıya kalırsa biz hastanelerin yakıtını sağlayamayız. Biz özellikle burada arama kurtarma araçlarının yakıtlarını sağlayamayız."

- "Çok kıymetli bir 48 saat"

Bakan Soylu, gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşımak dışında deprem bölgesine gelmek isteyenlerin 48 saat beklemesini istirham ettiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bizim önümüzdeki 48 saatimiz çok kıymetli bir 48 saattir. Bu bölgeye özel araçlar, gıda hariç, ihtiyaç malzemeleri hariç, 48 saat buraya gelmezlerse diğer bütün araçların buraya iyi bir şekilde gelmeleri sağlanır. Çünkü havalimanımız daha yeni açıldı. Yani bizim havalimanımız da çalışmıyor idi. Bütün bunlara rağmen şu anda sahanın her yerine yayılmış, vatandaşımızın her noktasına ulaşmaya çalışan ekiplerimiz var. Muhakkak eksik kaldığımız yerler vardır."

AFAD'ın yardımları koordine etmeye mahir olduğuna işaret eden Soylu, bunun tüm resmi kurumların koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bakan Soylu, AFAD koordinasyonunun yardımların esas sahibine ulaşması açısından da önemli olduğunu söyleyerek, "Ama vatandaş 'Ben geleceğim, yardım dağıtacağım.' dediği andan itibaren elbette ki bir provokasyonu da beraber getirecek sonuçlar oluşabilir. Çünkü bu alanlarda provoke etmeye çalışanlar var. Ve biz onları da güvenlik güçlerimizle sürekli olarak takip ediyoruz. Vatandaşımıza ricamız AFAD üzerinden, AFAD'ın koordinasyonunda bunun sağlaması elbette ki önemlidir." dedi.

- Azerbaycan'dan gelen yardımlar

Azerbaycan'dan gelen bir gazetecinin ülkelerinden gönderilen arama kurtarma birimlerinin çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine İçişleri Bakanı Soylu, "Her afette sağ olsunlar Türkiye'ye kardeş Azerbaycan'ın ortaya koymuş olduğu bu destek hem milletimiz nezdinde büyük bir karşılık bulmaktadır hem de bizi de sahada rahatlatmaktadır. Diğer ülkelerden de ciddi yardımlar geliyor. Ama ilk gelen ülke sağ olsun Azerbaycan oldu. Burada sahaya indi ve şu anda da çok önemli bir mevkide hem arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor hem de milletimizin gönlünde hakikaten hizmetleriyle beraber büyük bir sıcaklık sağlıyor. Çok sağ olasınız. Çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'ya açıklaması sırasında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve yetkililer eşlik etti.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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