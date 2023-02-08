GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 1 kişi enkazdan kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 1 kişi enkazdan kurtarıldı

AA

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 1 kişi enkazdan kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 1 kişi enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan Arıkan Otel'den seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri enkazda çalışma başlattı.

Yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından adının Reşit olduğu öğrenilen 26 yaşındaki genç enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Enkazın altından 45 saat sonra çıkarılan gencin çalışmak için kente geldiği, depreme kaldığı otelde yakalandığı öğrenildi.

Ankara'dan çalışmak için kente gelen ve aynı otelde depreme yakalanan 23 yaşındaki kaynak işçisi Çağrı Pervane'nin annesi, AA muhabirine, kurtarma ekiplerinin enkazda çalışma yaptığı sırada oğlunun adını verdiğini ancak kurtarılan gencin daha sonra ekiplere isminin Reşit olduğunu söylediğini anlattı.

Enkazdan çıkarılan gencin yüzünü göremediği için oğlu olup olmadığını bilemediğini vurgulayan anne, ümidini koruduğunu dile getirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ARİF KAAN, 43 SAAT SONRA KURTARILDI  
YEREL HABERLER ARİF KAAN, 43 SAAT SONRA KURTARILDI  
Arif Kaan, 43 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Arif Kaan, 43 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 1 kişi enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 1 kişi ...
(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ&#039;TA 4 YAŞINDAKİ BEYZA, 42 SAAT SONRA KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ'TA 4 YAŞINDAKİ BEYZA, ...
(Görüntülü) MARAŞ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MARAŞ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
(Görüntülü) ELBİSTAN&#039;DA ENKAZIN ALTINDAN YARALI BİR KADIN KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELBİSTAN'DA ENKAZIN ALTINDAN YARALI ...
Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (20)
YEREL HABERLER Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu ...
(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ?IN NURHAK İLÇESİNDE ANNE VE 2 ÇOCUĞU ENKAZDAN SAĞ KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ?IN NURHAK İLÇESİNDE ANNE VE ...
(Görüntülü) ELBİSTAN&#039;DA AKŞAM SAATLERİNDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELBİSTAN'DA AKŞAM SAATLERİNDE ARAMA ...
Cumhurbaşkanlığı uçağı depremzedeler için havalandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı uçağı depremzedeler için havalandı
(Görüntülü) BAKAN SOYLU, AFET YÖNETİM MERKEZİNDE AÇIKLAMA YAPTI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU, AFET YÖNETİM MERKEZİNDE ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU, AFET YÖNETİM MERKEZİNDE AÇIKLAMA YAPTI (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU, AFET YÖNETİM MERKEZİNDE ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU, AFET YÖNETİM MERKEZİNDE AÇIKLAMA YAPTI (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU, AFET YÖNETİM MERKEZİNDE ...
Bakan Soylu: Sahada olmayan ekip yok
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Sahada olmayan ekip yok
Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu: (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu: ...
Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu: (1)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu: ...
(Görüntülü) 32 SAATİN ARDINDAN MUCİZE KURTULUŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 32 SAATİN ARDINDAN MUCİZE KURTULUŞ
Kahramanmaraş'ta depremden 37 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremden 37 saat sonra enkazdan bir ...
(Görüntülü) 6 KATLI BİNA YIKILIRKEN BACASINDAN ÇIKAN DUMAN DİKKAT ÇEKTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 6 KATLI BİNA YIKILIRKEN BACASINDAN ÇIKAN ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ&#039;TA SEFERBERLİK
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ'TA SEFERBERLİK
Kahramanmaraş'taki arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de dahil oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki arama kurtarma ekiplerine ...
Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (7)
YEREL HABERLER Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu ...
Kahramanmaraş'ta depremden 31 saat sonra 15 aylık bebek enkazdan çıkarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremden 31 saat sonra 15 aylık ...
(Görüntülü) MEHMETÇİK DEPREM BÖLGESİNDE SAHADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) MEHMETÇİK DEPREM BÖLGESİNDE SAHADA

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.