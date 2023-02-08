Kahramanmaraş'taki bir enkazdan 55. saatte biri çocuk 3 kişi çıkarıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremlerde yıkılan bir binanın enkazından 55. saatte biri çocuk, 3 kişi kurtarıldı.



Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu kentte yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazında çalışma yürüten Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, enkazdan ses alınması üzerine çalışmaları bu alanda yoğunlaştırdı.

Ekipler, depremin ardından geçen 55. saatte biri çocuk 3 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen 3 kişi, hastaneye sevk edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bölgeye yönlendikleri ekiplerin bir can daha kurtarmak için çaba gösterdiğini, Ebrar Sitesi'nde devam eden çalışmada 3 kişinin sağ olarak çıkarılmasının kendilerine moral verdiğini, sevindirici haberlerin sürmesini umut ettiklerini belirtti.



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