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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan bir kişi 56 saat sonra kurtarıldı

AA

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan bir kişi 56 saat sonra kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan 1 kişi, 56 saat sonra kurtarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin merkez üssünde taramalarını gerçekleştiren itfaiye erleri, Ar Apartmanı enkazından ses geldiğini tespit etti.

Ekipler, 58 yaşındaki Halil Tıraşçı'yı 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarmayı başardı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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