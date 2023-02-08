Kahramanmaraş'ta özel harekat polisleri genç kızı 57 saat sonra enkazdan kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta özel harekat polisleri, 17 yaşındaki kızı enkazın altından 57 saat sonra sağ çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kente sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Şazi Bey Mahallesi'ndeki bir binanın enkazında çalışma yapan özel harekat polisleri, lise öğrencisi Ayşe Çimen'e ulaştı.

Enkazdan çıkarılan Çimen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.