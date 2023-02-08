Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından 58 saat sonra bir çocuk kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 58 saat sonra 1 çocuk yaralı olarak çıkartıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde 3 katlı bir binada ses duyulması üzerine bu bölgeye yoğunlaştı.

Kurtarma çalışmaları için Kahramanmaraş'a gelen Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Tufanlar Arama Kurtarma Timi ve diğer kurtarma ekipleri yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından Suriyeli 14 yaşındaki Lucen Elali'ye ulaştı.

Elali, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılan kızın babası Aziz Elali'nin depremden eşiyle birlikte yara almadan kurtulduğu, 5 çocuğundan 2'sinin cenazesine ulaşıldığı, enkaz altındaki 2 çocuğuna da ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Bu arada Azerbancan Bulvarı'nda yıkılan çok sayıdaki bina enkazında ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yakınları enkaz altında kalan vatandaşların da umutlu bekleyişleri devam ediyor.

Bölgeye ülkenin birçok noktasından gönderilen yardım malzemelerinin dağıtımı da sürüyor.

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