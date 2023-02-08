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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu depremle ilgili Kahramanmaraş'ta açıklamada bulundu:

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu depremle ilgili Kahramanmaraş'ta açıklamada bulundu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili, "Türkiye'de 85 milyon insanın yüreği burada (deprem bölgesi) atıyor. Acı olmasın istiyoruz, herkes sağ kurtulsun istiyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaretinin ardından Kahramanmaraş merkez Müftülük Meydanı'nda vatandaşlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Pazarcık ilçesine geçen burada da yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de 85 milyon insanın yüreği burada (deprem bölgesi) atıyor. Acı olmasın istiyoruz, herkes sağ kurtulsun istiyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor." şeklinde konuştu.

Vatandaşın en çok koordinasyon yetersizliğinden şikayet ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bölgeye Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediyesi başkanlarıyla geldiğini, ihtiyaçların anında giderilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Deprem bölgesine çok sayıda yardım gittiğini ancak dağıtımda aksamalar yaşandığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"AFAD'a yardımcı olmak için 'halk koordinasyon merkezleri kuralım' dedik. Zaten genel merkezde bir koordinasyon birimimiz var. Onlar aldıkları bütün şikayetleri AFAD'a aktarıyorlar ama benim Hatay'da da gördüğüm, Maraş'ta da gördüğüm, şimdi Adıyaman'a gideceğiz, büyük ihtimalle orada da benzer tabloyu göreceğiz. Osmaniye'yi sabahleyin gördük. Aynı şikayet var. 'Yardım var, makineler geldi, bekliyorlar, yeteri kadar eleman yok, çalışmıyorlar. Dolayısıyla koordinasyon yok.' Biz şimdi halk koordinasyon merkezlerini kuracağız. Genel merkezle bağlantılı olacak bunlar. Şikayetler anında aktarılacak, AFAD'a aktarılacak, ilgili birimlere aktarılacak. Genel merkezde zaten Hacer Foggo'nun başkanlığında bizim bir birimimiz vardı. O birimi tekrar aktive edeceğiz ve deprem konusunda da çalışmalarını isteyeceğiz."

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki sorunları çözmek ve gidermek istediklerini vurguladı.

CHP'li tüm belediyelerin depremzedeler için seferber olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var, Türkiye zengin ülke, güçlü bir ülke. Bizim belediye başkanlarımız şu anda gerçekten tümü seferber olmuş durumdalar. En küçüğünden en büyüğüne kadar." diye konuştu.

Öte yandan, açıklama öncesi bölgedeki bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na, "Sayın Başkanım seçimleri iptal edin lütfen. Lütfen seçimleri 1 yıl, 2 yıl iptal edin. Bu süreçte biz seçime gidemeyiz. Burada 13 milyon insandan bahsediyoruz. Lütfen bunu dile getirin Mecliste." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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