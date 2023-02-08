Maden işçileri, Kahramanmaraş'ta 1 kişiyi 60 saat sonra enkazdan çıkardı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Maden işçileri, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan bir binanın enkazından 60 saat sonra 31 yaşındaki Doğan Akpınar'ı sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kente sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



Zonguldak'tan deprem bölgesine giden maden işçileri, UMKE ve Bursa itfaiye ekipleriyle Azerbaycan Bulvarı Aytemiz Sitesi'nde çalışma yaptı.

Enkaz altında kalan Doğan Akpınar, 60 saatin ardından ekiplerin uzun uğraşlarıyla çıkarıldı. Akpınar, hastaneye kaldırıldı.

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