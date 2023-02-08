Kahramanmaraş'ta bir kişi 61 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, enkaz altında kalan bir kişi, depremden yaklaşık 61 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri, depremde yıkılan 7 katlı Esençam Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması yaptı.

Ekipler, enkazdan 51 yaşındaki Leyla Altun'u depremden yaklaşık 61 saat sonra yaralı çıkardı.

Bölgede, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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