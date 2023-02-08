Kahramanmaraş'ta 65 yaşındaki kadın 62 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremlerde yıkılan bir binanın enkazından 62. saatte 65 yaşındaki kadın kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Haydullah Mahallesi'ndeki 7 katlı Bediroğlu Apartmanı'nın enkazından ses geldiğini duyan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonrasında 65 yaşındaki Gülseren Akpolat'ı depremden yaklaşık 62 saat sonra yaralı olarak kurtardı.

Akpolat hastaneye kaldırıldı.

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