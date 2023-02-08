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Kahramanmaraş'ta bir kişi 63 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı

AA

Kahramanmaraş'ta bir kişi 63 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir kişi depremden 63 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri, depremde yıkılan Kuddusi Baba Bulvarı 8 katlı Güçgözler Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması yaptı.

Ekipler, enkazdan 60 yaşındaki Ramazan Ayranpınar'ı depremden yaklaşık 63 saat sonra yaralı çıkardı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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