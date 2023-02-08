Kahramanmaraş'ta bir kişi 63 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir kişi depremden 63 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri, depremde yıkılan Kuddusi Baba Bulvarı 8 katlı Güçgözler Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması yaptı.

Ekipler, enkazdan 60 yaşındaki Ramazan Ayranpınar'ı depremden yaklaşık 63 saat sonra yaralı çıkardı.





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