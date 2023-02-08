CEKUT ekipleri Kahramanmaraş'ta 63 saat sonra bir kişiyi enkazdan çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremlerde yıkılan bir binanın enkazından 63. saatte 67 yaşındaki kişi kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın 2. katında yaşayan eniştesi Mustafa Kala'yı (67) enkaz arasında gören Mustafa Gün, durumu kurtarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yakın olan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (CEKUT) bölgede çalışma başlattı.

Enkazdan ses alan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonrasında Mustafa Kala'yı depremden yaklaşık 63 saat sonra yaralı kurtardı.

Mustafa Kala ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem eniştesi hem de halasının oğlu olan Kala'yı enkaz altında görünce durumu kurtarma ekiplerine bildirdiğini söyledi.

Gün, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.