Kahramanmaraş'ta anne ve 2 çocuğu 64 saat sonra kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından anne ve iki çocuğu 64 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma ekipleri, Türkoğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde yıkılan 3 katlı binanın enkazından 3 kişiyi çıkardı.

Yaralı çıkarılan 28 yaşındaki anne Sabriye Şenden ile kızları 4 yaşındaki Aynur ve 6 yaşındaki Öznur sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.





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