İsrail'den gelen arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş'ta bir kadını enkazdan çıkardı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - İsrail'den gelen arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan bir kadını kurtardı.



Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail'den gelen kurtarma ekibi, Onikişubat ilçesindeki Burç Apartmanı'ndaki çalışmalara destek oldu.

Ekip, enkaz altından 26 yaşındaki Özlem Bolat'ı yaralı kurtardı.

Bolat, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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