Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi depremden 67 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 1 kişi enkazdan 67 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen kent genelinde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ebrar Sitesi'ndeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmada, 71 yaşındaki Hüseyin Bakır, depremden 67 saat sonra sağ kurtarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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