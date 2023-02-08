Kahramanmaraş'ta bir anne ve kızı 67 saat sonra kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından anne ve kızı 67 saat sonra sağ çıkarıldı.



Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sincan Belediyesi arama kurtarma ekibi, Şazibey Mahallesi'nde 7 katlı binanın enkazından anne Sevim ve kızı Melisa'yı sağ çıkardı.

Depremden 67 saat sonra kurtarılan anne ve kızı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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