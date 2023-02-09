Türkiye Taşkömürü Kurumu ekibi Afşin'de 1'i bebek, 1'i hamile kadın toplam 3 kişiyi kurtardı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Zonguldak'tan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekibi, iki enkazdan 3 kişiyi kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TTK ekipleri, yıkılan bir binanın enkazından 51 saat sonra 1 yaşındaki Suriyeli bebeği kurtardı. Bebek bölgede bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Aynı ekip Volkan Sokak'taki bir binanın enkazından ise yaklaşık 11 saatlik çalışma sonucu biri hamile iki Suriye uyruklu kadını depremin 75. saatinde kurtardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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