Afşin'de enkazdan çıkan değerli eşyalar sahiplerine teslim edildi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama kurtarma ekipleri, enkazdan çıkan para, altın ve değerli eşyaları sahiplerine teslim etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çorum Oğuzlar Belediyesi ve Bayat Belediyesi arama kurtarma ekipleri de bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.



Yeşilevler Mahallesi Selverdi Kooperatifi B Blok'ta yıkılan binada depremzedelerin değerli eşyalarına ulaşan ekipler para, altın, cüzdan gibi değerli eşyaları sahiplerine teslim etti.



Depremzedelerin tarifi üzerine de enkazdan ziynet eşyaları çıkarılarak sahiplerine verildi.







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