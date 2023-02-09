Elbistan'da enkaz altında kalan çocuk 80 saat sonra kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan çocuk 80 saat sonra kurtarıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazlarında ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'ndeki 4 katlı Çevikler Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler Muhammed Emin Berk'e ulaştı.

Enkazdan sağ çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



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