Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi 82 saat sonra kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yıkılan 4 katlı binanın altında kalan 32 yaşındaki Muhammed Şeyban, enkazdan 82 saat sonra kurtarıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkoğlu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı Seher Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan Antalya AFAD, Çayırhan Linyit İşletmeleri ve Ankara Emniyet Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, Muhammed Şeyban'ı enkazdan çıkardı.

Şeyban, ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma ekipleri, Şeyban'ı canlı çıkardıktan sonra birbirlerine sarıldı.

Koordinatör Vali olarak Kahramanmaraş'ta görevlendirilen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da kurtarma ekiplerini tebrik etti.

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