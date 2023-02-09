Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için yeni mezar alanları açılıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için kentte mezar yeri hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmaların yanı sıra cesedine ulaşılanların defin işlemleri de sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş'taki Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda da yeni alanlar açılmaya başlandı.

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