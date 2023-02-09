Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 3 kişi 83 saat sonra kurtarıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın altında kalan 3 kişi 83 saat sonra kurtarıldı.



Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Ekipler, Trabzon Bulvarı üzerinde yıkılan Kardeşler Apartmanı'nın enkazından Eda Büyükçapar (23), İsmail ve İbrahim isimli iki kişiyi kurtardı.



Enkazdan yaralı çıkarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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