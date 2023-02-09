Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 2 kişi 85 saat sonra kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazında kalan 2 kişi 85 saat sonra kurtarıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ali Sezai Efendi Caddesi'ndeki Doğru Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten ekipler 2 kişiye ulaştı.

Ekipler, 24 yaşındaki Ali Şavi ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi enkazdan kurtardı.

Yaralı iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.







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