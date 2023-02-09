Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde çalışmaları takip etti

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GAZİANTEP (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Helikopterle kente gelen Kirişci, bir süre havadan kenti inceledi.

Kirişçi, daha sonra Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait lojmanlara giderek buradaki depremde çöken 4 katlı binadaki arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

İlgililerden bilgi alan Kirişci, enkaz altından yakınları kalan vatandaşlarla görüştü, teselli etti. Buradan ayrılan Kirişçi, İl Emniyet Müdürlüğünde kurulan Kriz Masası'na gelerek yetkililerden kentteki durum hakkında bilgi aldı.

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