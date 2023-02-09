Kahramanmaraş'ta depremden 80 saat sonra genç kız sağ kurtarıldı

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BURSA (AA) - Kahramanmaraş'ta enkaz altından 80 saat sonra çıkarılan geç kız, etrafına tebessüm etti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kente gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Beşir Derneği Arama Kurtarma Ekibi, kent merkezinde bulunan Berk Apartmanının 5. katında oturan 16 yaşındaki Şehriban Naz Güldoğan'dan gelen ses üzerine çalışmalar bu enkazda yoğunlaştırıldı.

Sesin duyulduğu alana koridor açan ekipler depremden yaklaşık 80 saat sonra, Güldoğan'a ulaştı.



Sıkıştığı yerden sağ çıkarılan Şehriban Naz Güldoğan'ın arama kurtarma ekiplerince ambulansa taşındığı esnada etrafına gülümsediği anlar, çevredekileri de sevindirdi.

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