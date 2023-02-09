Kahramanmaraş'ta 46 yaşındaki kadın 86 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan kadın 86 saat sonra kurtarıldı.



Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yıkılan Işık Apartmanı'nın enkazından 46 yaşındaki Ayşegül Hançer'i çıkardı.

Hançer, hastaneye kaldırıldı.

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