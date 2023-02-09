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Kahramanmaraş'ta 46 yaşındaki kadın 86 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

AA

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan kadın 86 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta 46 yaşındaki kadın 86 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan kadın 86 saat sonra kurtarıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yıkılan Işık Apartmanı'nın enkazından 46 yaşındaki Ayşegül Hançer'i çıkardı.

Hançer, hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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