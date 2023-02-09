Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan genç depremden 88 saat sonra kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta enkazdan 88 saat sonra 20 yaşındaki genç sağ çıkarıldı.

Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan Birgül Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmasını sürdüren İHH Ankara ekibi, enkaz altındaki bir kişiyle temas kurulması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışmalar sonucunda 20 yaşındaki Derman Nedirli, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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