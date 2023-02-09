Kahramanmaraş'ta bir kız çocuğu, 89 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta ekipler, depremin ardından 89 saat sonra 5 yaşlarında bir kız çocuğunu enkazdan yaralı çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD ve UMKE ekipleri Azerbaycan Bulvarı üzerinde yıkılan bir binanın enkazından Suriye uyruklu 5 yaşındaki Mina isimli kız çocuğunu çıkarmayı başardı.

Küçük kız bölgede bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Diyarbakır'dan gelerek gönüllü arama kurtarma çalışmalarına destek veren Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Hayatımda böyle mutlu olmadım. Onu kurtardığım için çok mutlu oldum." diye konuştu.





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