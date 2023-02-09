Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 6 yaşındaki Süleyman 88 saat sonra kurtarıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki Süleyman, çöken binanın enkazından 88 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kurtarma personeli, İsmet Karaokur Bulvarı Palmiye Sitesi C- Blok'un enkazında arama-kurtarma çalışması yürüttü.

Yapılan çalışmalarda enkazdan Memur-Sen Afyonkarahisar, Ankara arama kurtarma ekipleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı unsurları, 6 yaşındaki Süleyman isimli çocuğu çıkarmayı başardı.

Küçük çocuk bölgede bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.



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