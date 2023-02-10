Kahramanmaraş'ta enkazdan depremin 101. saatinde 28 yaşındaki üniversite öğrencisi kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olan nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 101 saat sonra 28 yaşındaki üniversite öğrencisi sağ çıkarıldı.

Depremin ardından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet yürüten Konya Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, Reşit Gümüşer İlkokulu yanındaki bir apartmanın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Zişan Kaya'yı (28) 101'inci saatte kurtardı.

Enkazdan çıkarılan Zişan Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.





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