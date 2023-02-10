Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan çocuk ve annesi 102 saat sonra kurtarıldı

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RİZE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalan çocuk ve annesi, madenciler tarafından 102 saat sonra kurtarıldı.

Rize'den bölgeye giden Çayeli Bakır İşletmeleri maden kurtarma timi, Kahramanmaraş'ta Trabzon Caddesi'ndeki bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit etti.

Madenciler, UMKE ekiplerinin de desteğiyle anne Canan ve kızı Melike'yi, depremden 102 saat sonra bulunduğu yerden çıkarttı.

Enkazdan çıkarılan kadın ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin anne kızı zinde tutup kurtarmak için gösterdiği çaba kameralara yansıdı.

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