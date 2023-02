İki kardeşin depremzedeler için topladığı yardımlardan duygulandıran not çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SİNAN DORUK - Memleketleri Kayseri'de bireysel olarak başlattıkları kampanyada 1 tır yardım malzemesi toplayan ve Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine ulaştıran iki kardeş, yardımların arasında bir çocuk tarafından yazılan "Çocuklar için birkaç şey" notuyla içerisinde 4 lira bozuk para, toka ve birkaç çikolata gibi malzemelerin yer aldığı kalem kutusu buldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afşin ilçesine de ülkenin farklı bölgelerinden yardımlar geliyor.

Kayseri'de, Afşin'deki depremzedeler için Mehmet Mert ve Fatih Kızılay kardeşlerin başlattığı yardım faaliyeti büyüyerek 1 tır dolusu insani yardıma dönüştü.

Toplanan yardımların arasında tokası ve 4 lirasını gönderen bir çocuğun yardım paketi üzerindeki not görenleri duygulandırdı.

Mehmet Mert Kızılay, AA muhabirine, kampanyaya bir pikap insani yardım malzemesi toplama hedefiyle başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Mahallemizde ve sosyal medya aracılığıyla başlattığımız kampanya çığ gibi büyüdü. Kayseri içerisinde araçlar gezdi, giyecek, yiyecek, ısınma gibi insani yardım malzemelerini teker teker topladık. Daha sonra ayarladığımız pikaba malzemeler sığmadı ve mahallemizde bulunan bir ağabeyimiz tırını Afşin için ücretsiz bir şekilde bize tahsis etti."

- "Hepimiz ağladık"

Yardımları dağıtmak için açtıklarında bir notla karşılaştıklarını dile getiren Kızılay, şunları kaydetti:

"Küçük bir çocuğunun yardım paketi karşısında çok yoğun duygular yaşadık. Yardım çağrımız Kayseri'de her kesime ulaştı ve organize sanayi bölgesinden esnaflarımız da bizlere destek oldu. Yardım tırını yükledikten sonra Afşin'deki akrabalarımızın aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Kahvaltılık malzemelerini dağıtırken bir kutu gözümüze takıldı ve içerisinde bir not bulduk. Küçük bir kardeşimiz depremzede vatandaşlarımıza gönderdiği paketi açtık. İçerisinde 4 lira bozuk para, toka ve birkaç çikolata çıktı. Üzerine de 'Çocuklar için birkaç şey' diye bir not yazmış. Kendi küçük, yüreği büyük kardeşimize teşekkür ediyoruz. Kutuyu dinlenirken açtık ve hepimiz ağladık."

Fatih Kızılay da yardım kampanyasına destek olanlara teşekkür ederek, depremzedeler için toplanan malzemeleri yerlerine ulaştırmaya başladıklarını ifade etti.

