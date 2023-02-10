Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" sonrası ilk cuma namazı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kılınan cuma namazında cemaat, yaşamını yitirenler için dua etti.

Bölgedeki camilerin yıkılması ve hasar görmesi nedeniyle Türkiye Diyanet Vakfı tarafından şehir merkezinde bulunan Ayşe Gümüşer İlkokulu bahçesine mescit çadır kuruldu.

Cemaatin açık alanda saf tuttuğu cuma namazını Mardin Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Ali Hayri Çelik kıldırdı.

Hutbede günün birlik günü olduğuna vurgu yapan Çelik, depremden etkilenen herkesin acısını ülke olarak paylaştıklarını ifade etti.

Hutbe sonrası depremde vefat edenler için dua edilirken depremden etkilenen illerin dışındaki tüm camilerde depreme yardım toplanacağı duyuruldu.

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