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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" sonrası ilk cuma namazı

AA

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" sonrası ilk cuma namazı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kılınan cuma namazında cemaat, yaşamını yitirenler için dua etti.

Bölgedeki camilerin yıkılması ve hasar görmesi nedeniyle Türkiye Diyanet Vakfı tarafından şehir merkezinde bulunan Ayşe Gümüşer İlkokulu bahçesine mescit çadır kuruldu.

Cemaatin açık alanda saf tuttuğu cuma namazını Mardin Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Ali Hayri Çelik kıldırdı.

Hutbede günün birlik günü olduğuna vurgu yapan Çelik, depremden etkilenen herkesin acısını ülke olarak paylaştıklarını ifade etti.

Hutbe sonrası depremde vefat edenler için dua edilirken depremden etkilenen illerin dışındaki tüm camilerde depreme yardım toplanacağı duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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