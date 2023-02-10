Kahramanmaraş'ta bir kişi enkazdan 112 saat sonra kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta 112 saat sonra bir kadın, enkazdan yaralı çıkarıldı.

Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, bir kişinin yaşadığını tespit etti. Ekipler, 46 yaşındaki Döne Gül Bitmiş'i kurtardı.



Bitmiş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının yakınlarından biri, Bitmiş'in kurtarılmasının ardından "Allah milletimize, devletimize zeval vermesin." diyerek dua etti.

Depremzedeyi enkazdan çıkaran ekipler ise büyük sevinç yaşadı, gözyaşı döktü.

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