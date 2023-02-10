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Kahramanmaraş'ta yağma girişiminde bulunan şüpheli yakalandı

AA

Kahramanmaraş'ta yağma girişiminde bulunan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta yağma girişiminde bulunan şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yağma girişiminde bulunan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda, depremde yıkılan bir binada yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında vatandaşlar, enkazda değerli eşya alarak uzaklaştığını iddia ettikleri kişiyi kovalamaya başladı.

Vatandaşların şüpheliyi linç etmeye çalıştığı esnada polis ekipleri, havaya ateş etti.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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