Kardeş ülke Azerbaycan'ın arama kurtarma ekipleri depremzedelerin yardımına koşuyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin merkezi Kahramanmaraş'ta, arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan ülkelerden biri olan Azerbaycan'ın askerleri, enkaz altından sağ insanları çıkartmak için gece gündüz çalışıyor.

Türkiye'nin, deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan etmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke olan Azerbaycan'dan 899 personel Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

8 arama ve kurtarma köpeği de enkazlarda yaralılara ulaşmak için ekiplere destek veriyor.

- "Gece gündüz çalışmalarımız sürüyor"

Azerbaycan Arama Kurtarma Grup Komutanı Elçin Mehmetov, AA muhabirine, Türkiye'de üzücü bir gün yaşadıklarını söyledi.

Kardeş ülke Türkiye'nin her zaman yanında yer aldıklarını belirten Mehmetov, "Çalışmalarda 292 vatandaşın cenazesine ulaştık, 46 yaralıyı kurtardık. 5-6 yaşında, 8 yaşında çocukları yaralı olarak çıkarttık. Kadınları yaralı olarak kurtardık." dedi.

Enkaz altından çocukları kurtarınca çok mutlu olduklarını vurgulayan Mehmetov, "Böyle bir his yoktur, insan çok seviniyor. Gündüz ve gece çalışmalarımız sürüyor. Hiç yorgunluk hissetmiyoruz, her zaman çalışırız." diye konuştu.

- "Yürekle, canla ve başla yaralıları hayata bağlamaya çalışıyoruz"

Kurtarma ekibinde yer alan Sabuhev Hüseyinov, enkaz altından yaralı kurtardıkları zaman daha çok mutlu olduklarını söyledi.

Kurtardıkları çocukları kendi öz çocukları gibi gördüklerini belirten Hüseyinov, "Öz evladımız gibi onlara canımız yanıyor. Yürekle canla ve başla yaralıları hayata bağlamaya çalışıyoruz. Ondan dolayı da bir gurur hissediyoruz, Allah'ın izniyle onları hayata bağladık. Bu bizim için gurur ve şerefdi." ifadelerini kullandı.

- "Biz iki millet bir kardeşiz"

Hüseyinov, Azerbaycan'ın iyi ve kötü günde her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin her zaman hizmetinde olduklarını aktaran Hüseyinov, "Biz iki millet bir kardeşiz." dedi.

Paşa Seyidov da enkazdan 8 yaşında bir kız çocuğunu yaralı olarak kurtardığını anlatarak, "Onun bakışları insanın hafızasından bir ömür boyu gitmez. Canlı çıkartınca insan çok seviniyor." şeklinde konuştu.





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