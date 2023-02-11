Depremler sonrası duman çıktığı ihbarı yapılan Göksun'daki dağ incelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremler sonrası duman çıktığı ihbarı yapılan Göksun'daki dağ incelendi

AA

Depremler sonrası duman çıktığı ihbarı yapılan Göksun'daki dağ incelendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Göksun ilçesi Büyükkızılcık Mahallesi'ndeki dağdan dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine 3 üniversiteden bilim insanları bölgede inceleme yaptı.

Büyükkızılcık Mahallesi Kuşkayası mevkisinde yaşayan vatandaşlar, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dağdan dumanlar yükseldiği yönünde yetkililere ihbarda bulundu. Ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile AFAD'tan yetkililer belirtilen adrese yönlendirildi.

Dağın bulunduğu alana jandarma helikopteriyle ulaşan uzmanlar inceleme yaptı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, yüksek bölge ve sağlam kayaların üzerinde yer alan köyde depremin ardından çok fazla yıkımın gerçekleşmediğini söyledi.

Yapılan bir açıklama üzerine insanların tedirgin edildiğini belirten Sözbilir, şöyle konuştu:

"İşte burada güya bir botanik patlama olacak, aşağıda bir magma tabakası var, işte yukarı doğru geldiği için bir volkan patlaması gerçekleşecek, bu da tabii böyle bir şey olursa zaten o artık yıkımın üstünde ciddi bir yıkıma neden olur. Bu çok ciddi bir iddia bu olduğu için biz de işimizi bırakıp buralara geldik. AFAD'ın da katkılarıyla bölgede inceleme yaptık. Orada eski maden ocakları var. Onların deprem sırasındaki hareketi nedeniyle dolaysız hale gelmiş olabilir, ilk düşünce buydu. Fakat dediğim gibi iddia olduğu için onlara da bir de gerçek başka nedenler de olabilir sonuçta. Zaten her türlü olasılık vardı."

Bölgede çok yaşlı kayaların bulunduğunu ifade eden Sözbilir, şunları aktardı:

"Çok çok eski 500 milyondan yaşlı kayalar var. Aşağıda koyu, siyah renge yakın bir kaya var. Üstünde kireç taşı ya da mermer diyebileceğimiz kayalar var. Yani tortul kökenli, volkanizmayla uzaktan yakından ilgisi olmayan çok yaşlı kayalar var. O kayaların üst kesimlerinde kireç taşları şev yapmışlar. Yani bir yüksek eğimli bir şey oluşturmuşlar. Tabii deprem sırasında da zaten oralarda küçük ölçekli böyle galeriler var, eski maden yatakları ve eski bir fay var orada. Bölgede çalışma yapmadan açıklama yapılmasını doğru bulmuyorum. Yani bu bölgelerde gelip çalışma yapmayan, herhangi bir fikri olmayan, bilimsel anlamda bir fikri olmayan herkes oturduğu yerde atıp tutabilir. Ama bu şekilde hem devleti hem bizleri hem toplumu rahatsız etmeye bence hiç kimsenin hakkı olmamalı."

Prof. Dr. Sözbilir, alanın güvenli olduğunu aktararak, "Herhangi bir problem yok, küçük ölçütlü heyelanlar, yanal yönünde kaymalar olabilir ama burada başka herhangi bir tehlike yok. Herhangi bir organik çıkış, herhangi bir gaz çıkışı gözlenmiyor." dedi.

- "Halkımızı tedirgin edecek bir durum söz konusu değil"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak, bölgede gözlemleme, örnekleme ve ölçümleme çalışmalarını yaptıklarını belirterek, "İlk gözlemlerimiz şunu gösteriyor, spekülatif haberlerde olduğu gibi burada bir volkanik çıkış, petrol çıkışı, gaz çıkışı söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede depremler sonrası sıklıkla yaşanan kütle hareketleri oluştuğunu vurgulayan Karabacak, suyun buharlaşmasıyla karşıdan duman gibi görülen koyu rengin ise lav akışı zannedildiğini dile getirdi.

Endişelenecek bir durumun olmadığını vurgulayan Karabacak, "Oradaki birimin tamamını özelliklerinden kaynaklı. Depremin sarsıntısıyla bunların zayıflamasından kaynaklı kütle hareketi, halkımızı tedirgin edecek bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

- "Endişelendik ama durumun farklı olduğu ortaya çıktı"

Mahalle sakinlerinden Orhan Gün, babasının karşı dağdan duman çıktığını söylemesi üzerine durumu yetkililere bildirdiğini kaydetti.

Yetkililerin helikopterle bölgeye ulaştığını anlatan Gün, önce endişelendiklerini ama incelemenin ardından durumun farklı olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Gün'ün babası Ahmet Gün ise depremlerin ardından Kuşkayası adını verdikleri dağın tepesinde duman çıktığını görünce korktuklarını anlattı.

Dağın her iki tarafından beyaz duman çıktığını belirten Gün, "Depreme iki kez yakalanınca çok korktuk. Yetkililer endişelenecek bir şey olmadığını söylediler." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuk depremden 119 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuk depremden 119 ...
Kahramanmaraş'ta depremde enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Aysima'nın doğum günü kutlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde enkazdan kurtarılan 3 ...
(Görüntülü)ELBİSTAN YUNUS EMRE MAHALLESİNDE 5 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN SESİ DUYULAN ÜLKÜYÜ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELBİSTAN YUNUS EMRE MAHALLESİNDE 5 KATLI ...
(Görüntülü)PIRLANTA APARTMANI&#039;NDA 128 SAAT SONRA GELEN MUCİZE
YEREL HABERLER (Görüntülü)PIRLANTA APARTMANI'NDA 128 SAAT SONRA ...
Terörle mücadelede yaralanan astsubay, Kahramanmaraş'taki depremde yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Terörle mücadelede yaralanan astsubay, ...
(Görüntülü) DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN BİNLERCE KİŞİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN BİNLERCE KİŞİ ...
(Görüntülü) ELBİSTAN&#039;TA DEPREMZEDELERE YAPILAN YARDIM MALZEMELERİ ULAŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELBİSTAN'TA DEPREMZEDELERE YAPILAN ...
(Görüntülü) ELBİSTAN&#039;IN YUNUS EMRE MAHALLESİNDEKİ ENKAZDAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELBİSTAN'IN YUNUS EMRE ...
(Görüntülü)EKİPLER, ENKAZ ALTINDA YAŞADIĞI TESPİT EDİLEN 3 KİŞİ İÇİN SEFERBER OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)EKİPLER, ENKAZ ALTINDA YAŞADIĞI TESPİT ...
Rusya, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için sahra hastanesi kurdu
YEREL HABERLER Rusya, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için sahra ...
(Görüntülü)AZERBAYCAN EKİPLERİ FATMA&#039;YI 120 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)AZERBAYCAN EKİPLERİ FATMA'YI 120 SAAT ...
Kahramanmaraş'ta enkazdan 96 saat sonra kurtarılan öğretim görevlisi yaşadıklarını anlattı:
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkazdan 96 saat sonra kurtarılan ...
Kardeş ülke Azerbaycan'ın arama kurtarma ekipleri depremzedelerin yardımına koşuyor
YEREL HABERLER Kardeş ülke Azerbaycan'ın arama kurtarma ekipleri ...
UMKE ekipleri enkazda yaralı bulunan canlara hayat oluyor
YEREL HABERLER UMKE ekipleri enkazda yaralı bulunan canlara hayat ...
Ekipler, enkaz altında yaşadığı tespit edilen 3 kişi için seferber oldu
YEREL HABERLER Ekipler, enkaz altında yaşadığı tespit edilen 3 kişi ...
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma ...
(Görüntülü) ELBİSTAN İLÇESİNDE 2 KİŞİNİN OLDUĞU BELİRLENEN BİNADA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELBİSTAN İLÇESİNDE 2 KİŞİNİN OLDUĞU ...
(Görüntülü)ELBİSTAN KÜMBET MAHALLESİNDE 1 KİŞİ ENKAZDAN KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELBİSTAN KÜMBET MAHALLESİNDE 1 KİŞİ ...
(Görüntülü) ELBİSTAN&#039;DA TEMAS KURULAN 2 KARDEŞ İÇİN ZAMANLA YARIŞILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELBİSTAN'DA TEMAS KURULAN 2 KARDEŞ ...
ELBİSTAN&#039;DA TEMAS KURULAN 2 KARDEŞ İÇİN ZAMANLA YARIŞILIYOR  
YEREL HABERLER ELBİSTAN'DA TEMAS KURULAN 2 KARDEŞ İÇİN ZAMANLA ...
Elbistan'da temas kurulan 2 kardeş için zamanla yarışılıyor
YEREL HABERLER Elbistan'da temas kurulan 2 kardeş için zamanla ...
Kahramanmaraş'ta depremden 117 saat sonra enkaz altından bir kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremden 117 saat sonra enkaz ...
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi 116 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi 116 saat ...
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 8 yaşındaki Rıdvan depremden 116 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 8 yaşındaki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.