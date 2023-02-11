Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuk depremden 119 saat sonra kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazından, depremden 119 saat sonra 16 yaşında bir çocuk çıkarıldı.



Onikişubat ilçesinde yıkılan Palmiye Sitesi B Blok'ta çalışma yürüten TPI Kompozit ve AFAD ekipleri, enkazdan ses duymalarının ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Enkaz altındaki kişiye ulaşan ekipler, 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ı çıkardı.

Depremden yaklaşık 119 saat sonra kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu görülen Ağdaş, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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