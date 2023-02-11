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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta bir çocuk depremden 133 saat sonra enkazdan çıkarıldı

AA

Kahramanmaraş'ta bir çocuk depremden 133 saat sonra enkazdan çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta bir çocuk, depremden 133 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

Onikişubat ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki Kültür Sitesi arkasındaki bir enkazda çalışma yürüten Manisa İmbat Madencilik, Yozgat Şeker, AFAD, Antalya JAK ve EROK Komutanlığı AFAD Taburu ekipleri yaptıkları dinlemede 3 kişi tespit etti.

Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından ekipler, Nehir Naz Narlı'yı enkazdan çıkardı.

Nehir Naz Narlı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Narlı'nın akrabaları ve kurtarma ekipleri sevinç yaşadı.

Ekipler enkazda çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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