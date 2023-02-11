Elbistan'da depremden 133 sonra bir genç enkazdan kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, depremden 133 sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Cumhuriyet Mahallesi Çaldıran Caddesi Yıldızkent Apartmanı enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 24 yaşındaki Melisa Ülkü ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kadın 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremden 133 sonra enkazdan çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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