Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak deprem bölgesindeki 7 yaralıyı Ankara'ya götürdü

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Cumhurbaşkanlığına ait "CBK" ve "DAP" uçakları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 7 kişiyi Ankara'ya götürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen uçaklardan "CBK" ve "DAP", Kahramanmaraş Havalimanı'na geldi.

Yaralı 7 depremzede, ambulanslardan uçaklara nakledildi.

İlk kontrolleri uçaklardaki doktorlar tarafından gerçekleştirilen 7 yaralı, tedavilerinin yapılacağı Ankara'ya götürüldü.

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