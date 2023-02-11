Kahramanmaraş'ta bir genç kız 133'üncü saatte enkazdan kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan 24 yaşındaki "Melisa Ülkü" 133'üncü saatte yaralı olarak kurtarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Yıldızkent Apartmanı enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, dinleme çalışması sonucu enkaz altındaki bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.



Çalışmalarını sürdüren ekipler enkaz altındaki kişiye ulaşmak için önlerindeki kolonu kesmek için yoğun çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin depremin üzerinden geçen 133 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkardığı, soyadı henüz öğrenilemeyen 24 yaşındaki Melisa Ülkü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma ekipleri, kurtarma çalışmasını tamamlandıktan sonra mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

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