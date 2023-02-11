Kahramanmaraş'ta Nehir Naz'ın anne ve babası da enkazdan sağ çıkarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremden 133 saat sonra enkazdan çıkarılan çocuğun anne ve babası da aynı saat içinde kurtarıldı.

Onikişubat ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde Kültür Sitesi arkasındaki bir enkazda çalışma yapan Manisa İmbat Madencilik, Yozgat Şeker, AFAD, Antalya JAK ve EROK Komutanlığı AFAD Taburu ekipleri, yaptıkları dinlemede tespit ettikleri 3 kişiden ilk olarak Nehir Naz Narlı'yı enkazdan çıkardı.

Çalışmalara devam eden ekipler, yaklaşık yarım saat sonra Nehir Naz'ın annesi Şule ve babası Derviş'e de ulaştı. Yaralı olarak kurtarılan anne ve baba, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı aileden 3 kişiyi kurtaran ekipler ve Narlı ailesinin yakınları, büyük sevinç yaşadı.

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