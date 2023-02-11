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Kahramanmaraşlı depremzedeler kırsala helikopterle erzak taşıyan Mehmetçik'e teşekkür etti

AA

Kahramanmaraşlı depremzedeler kırsala helikopterle erzak taşıyan Mehmetçik'e teşekkür etti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kent kırsalında yaşayanlara yapılan yardımlar sürüyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına ait çok sayıda helikopter depremin yaşandığı ve zorlu kış şartlarının etkili olduğu kırsal bölgelere havayoluyla gıda yardımlarını ulaştırıyor.

Mehmetçikler, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Büyükkızılcık köyünde de depremzedelere gıda kolisi dağıttı.

Depremzedeler, kendilerine ulaştırılan gıda malzemeleriyle AFAD tarafından kurulan deprem çadırlarında sıcak yemek yapma imkanı buluyor.

- "Her türlü imkan sağlanıyor"

Depremzedelerden Zeliha Aydın, AA muhabirine, bölgede büyük bir deprem felaketinin yaşandığını söyledi.

Depremde evlerinin büyük çapta hasar gördüğünü belirten Aydın, "Devletimiz sağ olsun, felaketin olduğu günden beri bütün yardımları veriyor. Helikopterle yardım getirdiler, sağ olsunlar. Kolilerimiz, yardımlarımız var, her türlü imkan sağlanıyor. Devletimizden askerimizden, milletimizden Allah razı olsun." dedi.

69 yaşındaki Elif Aydın ise ilk defa böyle bir deprem felaketi yaşadığını ifade etti.

"Devlet ne verirse onu yiyeceğiz" diye konuşan Aydın, "Yardımlar sürüyor, Allah herkesin hayrını kabul etsin. Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

Musa Kırdağı da köydeki evlerin depremin ardından yıkıldığını söyledi.

Türkiye'nin depremin ardından tek yürek olduğunu anlatan Kırdağı, "Devletimiz geldi, helikopter geldi ve erzak dağıttı. Sağolsunlar, Allah razı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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