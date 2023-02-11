Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki çift, 138 saat sonra kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta 4 katlı binanın enkazında kalan karı koca, 138 saat sonra sağ çıkarıldı.

Onikişubat ilçesinde 4 katlı Ebru Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, ses alınması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı.

Ekipler, 67 yaşındaki Abdülkerim ve eşi Sena Nanu'yu depremden 138 saat sonra sağ olarak çıkarmayı başardı.

Çift, sedyeyle ambulansa taşındığı sırada Sena Nanu'nun "Çocuklarım olmadan nasıl yaşarım" diyerek ağladığı duyuldu.

Nanu çiftine, aynı enkazdan gündüz saatlerinde çıkarılan 3 kişi arasında yer alan Suriye uyruklu kişinin yönlendirmesiyle ulaşıldığı öğrenildi.









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