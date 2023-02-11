Depremin merkez üssü Pazarcık'ta depremzedeler için 1764 çadır kuruldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Pazarcık ilçesindeki depremzedeler için jandarma ekiplerince 1764 çadır kuruldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremle ilgili Pazarcık ilçesindeki depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalar sürüyor.

Depremin ardından afet bölgesinde görevlendirilen Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pazarcık'ta depremzedelerin barınması için yürütülen çalışmalara da katıldı.

Jandarma ekipleri, ilçede depremzedeler için toplam 1764 çadır kurdu.

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