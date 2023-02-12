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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesindeki çocuklara psikolojik destek

AA

Deprem bölgesindeki çocuklara psikolojik destek

KAHRAMANMARAŞ (AA) - OKAN COŞKUN/FIRAT ÖZDEMİR - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı psikososyal destek personelleri, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taki çocuklarla çeşitli etkinlikler yaparak onların depremin yarattığı olumsuz duygulardan uzaklaşmaları için çalışma yapıyor.

Türkiye'nin birçok kentinden gelen destek ekipleri, enkaz çalışmalarının yapıldığı alanlarda görev aldı. Kentte çadır kentlerin kurulmasının ardından çocuklarla özel olarak ilgilenen psikososyal destek ekipleri, depremin izlerinin silinmesi için fedakarca çalışıyor.

Ekipler psikolojik travma yaşanmasının önüne geçmek için çocuklarla basketbol, futbol ve çeşitli oyunlar oynuyor.

Kahramanmaraş'ta görev yapan psikososyal destek personeli Abdullah Tombul, AA muhabirine, depremin ardından bölgede çalışmalara başladıklarını söyledi.

Vatandaşların depremin etkisinden çıkması için çalıştıklarını belirten Tombul, "Deprem çadırlarındaki ve diğer alanlardaki çocuklarla oyunlar oynuyoruz. Depremi unutabilmeleri için elimizden gelen çalışmaları yürütüyoruz. Hizmetlerimize devam ediyoruz. Çocuklara özen gösteriyoruz. Ailesi burada olan ve olmayanlara destek veriyoruz." dedi.

- "Çocuklara top verip oynuyoruz"

Psikososyal destek personeli Gizem Aydoğdu da deprem bölgesindeki çocukları bularak ilgilendiklerini aktardı.

Çadır ve diğer alanlarda çocuklarla vakit geçirdiklerini anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Deprem sonrasında ilk olarak enkaz alanlarında daha sonra da çadırlarda çocuklarla ilgileniyoruz. Oyun terapisi yöntemiyle çocukların travmadan çıkabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıp yaraları birlikte saracağız. Çocuklara top verip oynuyoruz. Bununla birlikte de çocukları deprem ortamından uzak tutmaya çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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